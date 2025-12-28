東京・日野市にある多摩動物公園の公式Ｘ（旧ツイッター）が２８日午後２時半過ぎに更新され、園内に脱走していたオオカミが捕獲されたことを伝えた。

午後２時３９分に「対象動物は先ほど無事に捕獲され、安全が確認されました。本日は引き続き臨時休園とさせていただきます。ご来園を予定されていた皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします」とポストし、報告した。

同園では同日午前１０時４９分に「園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております。すでに園内にいらっしゃるお客様は、正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまっていただくようお願いいたします。スタッフの案内に従い、落ち着いて行動してください」と、オオカミの脱走と入園停止を発表。

午後１時４８分には、「多摩動物公園は、本日（１２／２８）臨時閉園いたします。入園券およびライオンバスチケットの払い戻しについては、追ってお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません」とポストしていた。