¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤¬£²£¸Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±°Ý¿·¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¤¬·èÎö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±°Ý¿·Ï¢Î©À¯¸¢¤¬ÍèÇ¯¡¢·èÎö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Ë¹Í¤¨¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö£Ù£Å£Ó¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿ÃÝÃæ»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÄê¿ôºï¸º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Ê¤¤¤ÀÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï°Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¤³¤ì¤À¤±ºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÂçÊÑ²è´üÅª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Äê¿ô¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁªµóÀ©ÅÙ¤ÈÍí¤à¤Î¤Ç¡¢ÁêÅöÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÝÃæ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢Äê¿ôºï¸º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ä¤Ã¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤â¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ°Ý¿·¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£·èÎö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯Îõ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅö¤Ê¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç·èÎö¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Ý¿·¤¬¶¯¤¯µá¤á¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎ¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢·ë²Ì¡¢·èÎö¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¤Ë¹Ö±é¤·¤¿ºÝ¡¢½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£