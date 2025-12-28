¤¯¤¸½õÀ®¡¢Á´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¡¡Éô³è»Ù±ç¤Ç¥¹¥ÝÄ£¿·À©ÅÙ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤¯¤¸¤Î¼ý±×¤òºâ¸»¤È¤¹¤ë½õÀ®¶â¤òÁ´¹ñ¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î±¿Æ°Éô³èÆ°¤òÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ë°Ñ¤Í¤ëÃÏ°èÅ¸³«¡ÊÃÏ°è°Ü¹Ô¡Ë¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î»î¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë27Ç¯ÅÙ¤Ï1¼«¼£ÂÎÅö¤¿¤êÌó50Ëü±ß¤ò¸òÉÕ¡£Ç¯´ÖÁí³Û9²¯±ß¤Û¤É¤Î½õÀ®¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡²ñ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£26Ç¯ÅÙ¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤ÎÌó300¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢27Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´¹ñÌó1700¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë·×²è¡£Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¯¤¸½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î3ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¯¤Þ¤Ê¤¯¼ý±×¤òÇÛÊ¬¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½¼¼Â¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÈÅÓ¤Ï¸ÂÄê¤»¤º¡¢ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñÂå¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·ÐÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤³èÍÑË¡¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£