»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤¬Îý½¬ºÆ³«¡¡Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¸ªÃ¦±±
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢»°±º¤Îº¸¸ªÃ¦±±¤ËÈ¼¤¦µÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ27Æü¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤¬Æ±Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£21ÆüÊÄËë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÉé½ý¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Ç°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î2¿Í¤ÏµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¡¼¥¯¥Ó¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç·Ú¤á¤ËÄ´À°¤·¡¢Î¦¾å¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥È¤Î³ÎÇ§¤ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹â¤á¤ëÍ½Äê¡£