Ãæ»³½¨À¬¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡É¾×·â¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡É¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¹ðÇò¡Ö²¶¤Ê¤éµ¢¤·¤Æ¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤È¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¸å¤ËÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
07Ç¯¤ËÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¡¦¥Î¡¼¥È¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ»³¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤é¤¸¤«¤ë¥Ã¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÂÖÅÙ¤ä²óÅú¤òÏ¢È¯¡£ÍâÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡ÖÂô¿¬¤µ¤ó¤Í¡¢¸å¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¡ØÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸åÆüÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£À¸°Õµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤ä¤é¤·¤Æµó¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÎÏÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂô¿¬¤ÎÁûÆ°Á°Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÊÅçÅÄ¡Ë¿Â½õ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤¹¤´¤¤¤Ê¡£²¶¤Ê¤éµ¢¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¡£µ¢¤·¤¿½÷Í¥¤ª¤ë¤±¤É¤Ê¡£¡û¡û¡Ê¥Ô¡¼²»¡Ë¤È¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£Î®¤¹¤Ê¤è¤³¤ì¡©¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£