Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¡Ê½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ²ñÄ¹¡Ë¤ÎÇ¼²ñ¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
24Ç¯10·î¤ËÅì³¤Âç¤ËÉü³Ø¤·¤¿¾ºÂÀ¤Ï¡ÖÂç³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ´ÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤ÆÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾ºÂÀ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅì³¤Âç¤ò¡¢4Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÃæÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éü³ØÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÂ´ÏÀ¤Ï¡Ë¾ë¤Î²þ½¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¿´Ë¤«¤ÊÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
26Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸«¹þ¤ß¡£¹âºÂ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤é¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¹âºÂ¤Ç¤¹¤°¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¡£
Â´¶È¾Ú½ñÌäÂê¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹âºÂ¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿ÉÃ¤¯¤é¤¤¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£