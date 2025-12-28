ＴＵＢＥが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。

デビュー４０周年という節目の年を迎えて、２７年ぶり３度目の出場を果たしたＴＵＢＥ。前田亘輝は「とにかく季節がアウエーなんで呼ばれたことに驚いている」と話した。

初出場をした１９９３年にはＴシャツとＧパンで登場したが、「紅白ってそんなもんじゃねえ」って怒られたという。「名前は言えないですけど、アッコ（和田アキ子）にいわれました」と明かし爆笑を誘った。



今回の衣装は「真夏でいいというので真夏の格好で。見てのお楽しみ。派手ですよ。祭りですから、ドワーっと盛り上がる感じ」と話した。

ステージでは「紅白 夏の王様メドレー」と題し、「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」をメドレー形式で歌う。前田は「ＮＨＫさんの方からは季節は関係なく、真夏にしてくださいと言われたので」と夏を中心にした選曲にしたという。

デビュー４０周年を振り返ってと聞かれると角野秀行は「実質２０年なんで、夏だけなんで」と笑わせた。春畑道哉は「最初は１年中やりたいと頑張ってきたんですけど、ある時から夏だけでいいかってなって」と話すと、前田は「それが紅白だったかもしれないね」と夏をメインにした活動にしたきっかけが紅白だったかもという。だからこそ「これをきっかけに、冬に活動を始めるかも」と話し笑わせた。