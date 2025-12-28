【紅白リハ1日目】初出場のHANA、“曲順前後”ちゃんみなからユーモア溢れる一言 リハ裏側でのやり取り告白
【モデルプレス＝2025/12/28】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
フォトセッションでは両手で花を咲かせるポーズで可愛らしく報道陣の撮影に応じたHANA。初出場となる「第76回紅白歌合戦」ではデビュー曲『ROSE』を披露する。意気込みを聞かれたKOHARU（コハル）は「そろそろ本番が近づいてきて私たちも日々コンディションを整えている」「披露する曲が『ROSE』ということで私たちのデビュー曲でHANAが伝えていきたいことが込められている大事な曲」と話していた。
また、プロデューサーでありともに紅白初出場となるちゃんみなと前後の曲順でパフォーマンスすることについてMOMOKA（モモカ）は「やっぱりプロデューサーでもあり、恩師でもあり、尊敬するちゃんみなさんと同じステージに立てることもまず嬉しいのにもかかわらず、こうして近くの順番でまさか前後という感じでびっくりしたんですけど、ちゃんみなさんのためにも皆さんのためにも頑張って歌おうと思いました」と嬉しさをにじませた。
なお、KOHARUは、リハーサルでちゃんみなとすれ違った際には「まるで他人かのように『おはようございます！』『ありがとうございます！』『今度ご飯でも』みたいな感じで言われちゃって（笑）」とユーモアたっぷりなやり取りを告白していた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆HANA、ちゃんみなとのやり取り明かす
フォトセッションでは両手で花を咲かせるポーズで可愛らしく報道陣の撮影に応じたHANA。初出場となる「第76回紅白歌合戦」ではデビュー曲『ROSE』を披露する。意気込みを聞かれたKOHARU（コハル）は「そろそろ本番が近づいてきて私たちも日々コンディションを整えている」「披露する曲が『ROSE』ということで私たちのデビュー曲でHANAが伝えていきたいことが込められている大事な曲」と話していた。
なお、KOHARUは、リハーサルでちゃんみなとすれ違った際には「まるで他人かのように『おはようございます！』『ありがとうございます！』『今度ご飯でも』みたいな感じで言われちゃって（笑）」とユーモアたっぷりなやり取りを告白していた。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】