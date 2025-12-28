Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬·ëº§È¯É½¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡Áê¼¡¤°¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¡×¡¡ÇßÅÄºÌ²Â¡ÖºÂÄ¹¡ª¤Ò¤ã¤¢¤¢¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÉñÂæ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ½÷Í¥¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é¡ÖDOMOTO¡×¤Ë²þÌ¾¤·¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤ÇDOMOTO¤È¶¦±é¤¹¤ë¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¡Ö¤³¡ª¡ª¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¡ª¡ª¡ª¡©¡©¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSlave Maker¡×¡ÖLost World¡×¡ÖSHOW ME UR MONSTER¡×¤Ê¤É¡¢¸÷°ì¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦°¡Èþ¤âX¤Ç¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¡¡·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÚÆ²ËÜ¸÷°ì¡Û¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¡£ºÇ¾åµé¤Î¹¬¤»¤ò¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¸µAKB48¤ÎÇßÅÄºÌ²Â¤ÏX¤Ë¡ÖºÂÄ¹¡ª¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ò¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿