ジャン＝ポール・エヴァンの新年ボナネコレクションで華やぐ冬

ジャン＝ポール・エヴァンから、新年とエピファニーを祝う「ボナネ コレクション」が登場♪2025年12月28日（日）から2026年1月13日（火）まで、全国ブティックで販売されます。夢とカカオをテーマに、東方の三賢者・カスパールをモチーフにした王冠やフェーヴをあしらったガレット デ ロワや、新年の門出を祝うカラフルな船のデコールがのったガトー ティー タイム デパーなど、特別なショコラを楽しめます。

ガレット デ ロワ カスパール

「ガレット デ ロワ カスパール」は、カメルーン産カカオとオレンジを組み合わせたアーモンドクリームに、ペルー産カカオのクリームを重ね、香ばしいパイ生地で包みました。

約6名用で王冠とフェーヴ付き、直径18cm。価格は5,616円（税込）です♡

プティサイズの「プティ ガレット デ ロワ カスパール」は、約4名用で直径14cm、価格3,888円（税込）と手軽に楽しめます。

ガトー ティー タイム デパー

「ガトー ティー タイム デパー」は、フランボワーズのシロップをしみこませたビスキュイに、カメルーン産カカオのガナッシュとフランボワーズジュレを組み合わせた華やかなケーキ。

新年の門出を祝うカラフルな船のデコールが特徴で、価格は4,320円（税込）です♪

ムニュ ガレット デ ロワで特別体験

バー ア ショコラ限定の「ムニュ ガレット デ ロワ」は、ガレット デ ロワ カスパールとお好みのドリンク（ショコラ ショ パリジャン、ショコラ グラッセ、紅茶、コーヒー、ネクター）のセットメニュー。

店内で特別な新年のひとときを楽しめます。価格は1,782円（税込）です♡

ジャン＝ポール・エヴァン新年で夢のショコラ体験

ジャン＝ポール・エヴァンの新年限定「ボナネ コレクション」は、ガレット デ ロワ カスパール、プティサイズ、ガトー ティー タイム デパー、ムニュ ガレット デ ロワの全4種をラインナップ♡

全国ブティック限定、2025年12月28日～2026年1月13日まで販売。夢とカカオが奏でる特別な香りと味わいで、新年の華やかなひとときをお楽しみください。