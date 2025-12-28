¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛHANA¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ï¡È²Ö¡É¡¡²¸»Õ¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈÏ¢Â³¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡ÊCHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖROSE¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥ï¡¼¥ª¡×¡ÖËÜÊª¤À¡×¤È½é¡¹¤·¤¯´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈ±¿§¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿HANA
¡¡KOHARU¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë½êÂ¸¡ÄºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£Â³¤±¤Æ²Î¾§¶Ê¡ÖROSE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡£HANA¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¤ß¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ª¡ª¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ë¹þ¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMAHINA¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¯¤Æ¥»¥Ã¥È¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤ï¡Á¤¡¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤ÇCHIKA¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¡¢À¼¤È»×¤¤¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¹ÈÇò¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â½é½Ð¾ì¤Ç¡¢HANA¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¡£MOMOKA¤Ï¡ÖÂº·É¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ°¸å¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Î¢¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤¿¤½¤¦¤ÇKOHARU¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤´ÈÓ¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç³èÌö¤Î1Ç¯¤ËMAHINA¤Ï¡ÖHANAÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Ç¯¡£ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤ê¡¢YURI¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥®¥¢¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀº°ìÇÕÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡È¤¤¤Ã¤»¡¼¤Î¤»¡É¤Ç¡Ö²Ö¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢NAOKO¤Ï¡Ö²Ö¤ÏºÇ½éé²¤Ç¡¢ºé¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬±ÉÍÜ¤ä¿å¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æºé¤¯¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤·¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤¤ç¤¦¤âºé¤«¤»¤è¤¦¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¹ÈÇò¤Ï¡ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±JISOO¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£