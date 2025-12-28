スズキ斬新「“2人乗り”本格スポーツカー」がスゴイ！

スズキといえば、軽自動車やコンパクトカーに強いイメージの自動車メーカーですが、同時に二輪車の分野においてもトップブランドの一角を占める存在です。

特にスーパースポーツバイクの「GSX-R」シリーズは、長年にわたり同社の技術の象徴として多くのライダーに愛されてきました。

【画像】カッコいい！ これがスズキ斬新「“2人乗り”本格スポーツカー」です！（9枚）

そんな「二輪と四輪の双方を手掛けるスズキ」だからこそ実現できた、常識外れのコンセプトカーがかつて存在しました。

2001年の「第35回 東京モーターショー」に出展され、会場の度肝を抜いたライトウェイトスポーツ、それが「GSX-R／4」です。

同車の開発テーマは、「2輪の“GSX-R”を4輪にしたらどんなクルマになるのか」。その答えとして提示されたGSX-R／4は、既存の自動車の常識を覆すスパルタンな構成を持っていました。

ボディサイズは全長3550mm×全幅1730mm×全高1000mm。全長は軽自動車よりわずかに長い程度ですが、全幅は3ナンバーサイズという極端にワイド＆ローなプロポーションを採用しています。

最大の特徴は、専用開発されたアルミスペースフレームに樹脂製パネルを被せただけの極めてシンプルな構造により実現された、わずか645kgという車両重量にあります。

そして、この超軽量ボディのミッドシップに搭載されたのは、当時「世界最速の市販バイク」として名を馳せていた「隼（GSX1300Rハヤブサ）」の1.3リッター直列4気筒エンジンそのものでした。

四輪車用に若干のチューニングこそ施されていますが、その性格はまさにバイクそのもの。最高出力175馬力を9800rpmで発生し、レッドゾーンは1万1000rpmという、一般的な乗用車では考えられない超高回転型ユニットです。

トランスミッションには6速シーケンシャルMTが組み合わされ、パワーウェイトレシオはスーパースポーツカー顔負けの数値を叩き出します。

エクステリアも機能美の塊で、フロントガラスは存在せず、乗員の前には小さなウインドディフレクターがあるのみ。さらに、プッシュロッド式のダブルウィッシュボーンサスペンションを採用し、ダンパーユニットをボディ上部にむき出しで配置するという、フォーミュラカーさながらのレイアウトを採用していました。

一方で、単なる原始的なスポーツカーではなく、当時の最新IT技術を盛り込んだ実験的なモデルでもありました。

コクピット中央に配置された大型ディスプレイには「アドバンスド・ナビゲーション・システム」が搭載され、通常の地図表示だけでなく、エンジンの出力特性などのセッティング変更が可能でした。

さらにユニークだったのが「サーキット攻略ナビ」機能です。これは、走行データを記録して自身の過去の走りと比較したり、通信機能を用いて他車（ゴーストカー）の位置を表示したりできるもので、現実のサーキット走行をレースゲームのような感覚で楽しむという、現代のコネクティッドカーやeスポーツにも通じる先見性を持っていました。

ちなみに、このシステムの監修には、世界的なラリードライバーでありスズキスポーツ（現・モンスタースポーツ）の代表を務める田嶋伸博氏が関わっていたことでも知られています。

「スズキの2輪車が持つスポーティなイメージを4輪車にも広げていく」という戦略的な役割も担っていたGSX-R／4は、その後の「スイフトスポーツ」シリーズなどにつながるスポーツマインドの源流となりました。

一方でGSX-R／4は、モーターショーでの公開直後から市販化を望む声が殺到し、実際に公道走行可能な試作車も製作されたと言われていますが、安全基準やコストの壁など様々な要因から、残念ながら量産化には至りませんでした。

しかし、人気ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」シリーズには収録され、多くのファンがバーチャルの世界でその衝撃的なパフォーマンスを体験することとなりました。

登場から20年以上が経過した今もなお、GSX-R／4は「スズキにしか作れなかった伝説のコンセプトカー」として、ファンの間で語り草となっています。