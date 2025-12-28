¸½ÌòÇÏ¼ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎËÜÌ¿¤Ë©¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ò»ØÌ¾¡¡°¦ÇÏ½é¾¡Íø¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¹ßÎ×¡ÖÇÏ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬28Æü¡¢JRA¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎËÜÌ¿¤Ë©¥À¥Î¥ó¥¼¥µ¥¤¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÇÏ¼ç»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÌøÅÄ¤Ï2·î¤Ë½êÍÇÏ¤¬¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤òÁö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÌøÅÄ¤ÏÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÍá¤Ó¡¢¡ÖÇÏ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎËÜÌ¿¤Ë¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ë¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤½¤¦¡£ÃæÃÄ¤°¤é¤¤¤«¤éº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÇÏÈÖ¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸9ÈÖ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤òÁö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ä¥Ê¥®¥¿¥æ¥¦¥Áª¼ê