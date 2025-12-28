¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡¥¬¡¼¥ë¥ºGP¡Ûº´Æ£¿åºÚ¤Ë»à³Ñ¤Ê¤·¡¡¡È¥ÉÃÏ¸µ¡É¤ÇÂ×´§¤Ø¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬29Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ãæ¿´¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº´Æ£¿åºÚ¡Ê27¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤À¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥µ¥È¥ß¥Ê¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥±¥¤¥ê¥óÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö½çÄ´¤¹¤®¤ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡½êÂ°¤ÏÀîºê¤À¤¬¡¢³ý¥±ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦½÷²¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿ÄÍ¤Ï¥ÉÃÏ¸µ¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï20Ç¯¤Ë6Ãå¡¢22Ç¯¤ÏÍî¼Ö¤·¡¢ºÆ¾è5Ãå¤ÈÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÍî¼Ö¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤³¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂç°Î¶È¤¬·ü¤«¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥µ¥È¥ß¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡£ÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç¤¤¤¤¡£ÎÏ¤µ¤¨½Ð¤»¤Ð¶â»úÅã¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£