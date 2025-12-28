◇第105回全国高校ラグビー1回戦 関西学院50―0九州学院（2025年12月28日 花園）

5大会ぶり8回目出場の関西学院（兵庫）が得意のセットプレーからの攻撃で得点を重ね、3大会連続6回目出場の九州学院（熊本）を下し、初戦を突破した。

先発メンバーでHO黒田鉄二（3年）、SO木山仁平（3年）と2人の高校日本代表候補を揃え、関学大との合同練習の中でフィジカルとスピードを磨いてきた。兵庫県決勝では29―7でライバルの報徳学園を下した。安藤昌宏監督も上位を狙って、聖地・花園に乗り込んできた。

前半2分にラインアウトからモールで進み、黒田が先制トライに成功。前半8分にはベンチプレス130キロを誇るPR根木健太郎（3年）が相手ディフェンスを突破して、トライ。セットプレーからFW最前列が鋭い動きを見せて、試合の主導権を握った。

開会式で「分断や争いの起こるこの時代に、ノーサイドの精神を体現する意義は大きい」と選手宣誓したCTB西浦章博主将（3年）も攻守でしっかりとチームを引っ張った。「守りからリズムを作って、FW陣で得点するのが関西学院のラグビー」と自分たちのスタイルを貫き、90回大会での4強以上の成績を目指す。