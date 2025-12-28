¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¥Õ¥¸¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤Ç¶¦±é
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¡ª¡ª¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¡ª¡ª¡ª¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÈDOMOTO¤Î2¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½êSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£