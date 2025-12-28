¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û½é½Ð¾ì¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ö²ÈÂ²¤Ë´¶¼ÕÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¡Ä·ãÆ°¤Î1Ç¯·Ð¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Îµï½»Îò¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£17Ç¯¤Ë¡ÖFXXKER¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖNever¡¡Grow¡¡Up¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡¢¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î3¥«¹ñ¸ì¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇZÀ¤Âå¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼ASH¡¡ISLAND¤È·ëº§¡£Âè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¤á¤Ç¤¿¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ª¤¦¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¡×¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ëº§¡¢½Ð»º¤Ë¸ÀµÚ¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯ÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡¢ºî¤ë¤È¤«¼ï¿¢¤¨¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¡ÄÍè½µ¤Ç10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£