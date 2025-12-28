¡ÖÊª¸À¤¦ÀÐÇË¡×¤Ë´üÂÔ¡¡40Ç¯¿Æ¸ò¤ÎÅÄÃæ¸µ¼óÁêÈë½ñ
¡¡ÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤È40Ç¯°Ê¾å¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÄ«²ì¾¼¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¼óÁêÂàÇ¤¸å¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£Ä«²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Ï¡ØÊª¸À¤ï¤ÌÀÐÇË¡Ù¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÂà¿Ø¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿10·î7Æü¡¢Ä«²ì¤µ¤ó¤Ï´±Å¡5³¬¤Î±þÀÜ¼¼¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¡£ÃÙ¤ì¤ÆÆþ¼¼¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾åºÂ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÅò°û¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢Ä«²ì¤µ¤ó¤ÎÂÐÌÌ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡Ö40Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¼Â´¶¡£À¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÎÉ¤¤À¯¼£²È¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ì¡£¤½¤ì¤ÇÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï20Âå¤À¤Ã¤¿1983Ç¯¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Î¨¤¤¤¿ÇÉÈ¶¤Î»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢ÅÄÃæ»á¤òÀ¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°¡£