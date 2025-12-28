「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２８日、平塚）

開催初日に人気グラビアアイドルの鈴木ふみ奈、橋本梨菜、長澤茉里奈が来場。第９投票所前で行われたイベントに参加した。

レース予想会＆観戦、スペシャルトークショー、じゃんけん大会などが実施され、詰めかけた競輪ファンは大喜びだった。

３人とも競輪場でのイベントに出演経験があり、橋本と長澤は平塚に「来たことがあります」と口をそろえるが、鈴木は「初めてです」と明かす。日本プロ麻雀協会に所属する長澤は「麻雀プロ競輪部のメンバーなんです。グランプリは（練習着に同部のロゴが入っている）脇本雄太選手に頑張ってほしいです」と麻雀つながりをアピール。大阪府出身の橋本は「近畿勢に頑張ってほしいです」と『なにわのブラックダイヤモンド』らしいコメントを発していた。

最後に鈴木は「写真集（ＦＬＡＳＨデジタル写真集 鈴木ふみ奈 ほどける瞬間）が発売中です。あと、タコベルで私とコラボした『Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ Ｃｏｍｂｏ』が期間限定で発売していますよ」、橋本は「ＤＭＭ ＴＶで『キューティーハニー ＢＥＬＯＶＥＤ ＥＮＥＭＹ』（全１５話）に出演しています。悪役なんですよ。見てくださいね」、長澤は「写真集（３０歳まりちゅう、ついに事件発生！？＝デジタル限定）が発売中です。あと、私がプロデュースしているアイドルグループ「Ｃｈｕｕ♡Ｃｕｔｅ」もよろしくお願いします」とそれぞれが告知で締めた。