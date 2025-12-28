作家・山内マリコさん、甲斐みのりさんがリアルに選んだ『ふるさと納税返礼品2025』

今年の締めくくりに、やっておきたいふるさと納税。自分や大切な人の食卓をちょっと豊かにする返礼品を、甲斐みのりさんと山内マリコさんに教えてもらいました。

ふたりが間違いないと太鼓判を押す〈ガチ推し〉の逸品。日々の暮らしに、おいしい彩りを添えてくれます！

甲斐さんおすすめ：宮崎県国富町『もつ鍋セット（3〜4人分）』

宮崎県国富町のもつ鍋の名店「東京苑」のもつ鍋を家庭で楽しむことができるとは！ お店自体は予約必須の人気店。もつもスープも何度でも食べたい愛しの味です。 甲斐みのりさん

甲斐さんおすすめ：三重県伊勢市『冷凍プリンソフト食べ比べセット』

三重県伊勢市

『冷凍プリンソフト食べ比べセット』

寄付金額：12,000円

冷凍プリンソフト株式会社

「冷凍プリンソフト」、「冷凍プリンソフト伊勢抹茶」、「冷凍あんプリンソフト」の3種類を食べ比べできるセット。ミルキーなソフトクリームと、「ムチュムチュ」とした濃厚プリンの絶品組み合わせ。 甲斐みのりさん

山内さんおすすめ：山梨県山梨市『シャインマスカット２房』

山梨県山梨市

『シャインマスカット２房』

寄付金額：12,000円

アグベル（ST）

色、形、とにかく美しく、惚れ惚れしながら口に運ぶと、得も言われぬ甘さ。しゃくしゃくした皮の歯ざわりも好きで、一時期は中毒のようになってました……。２房あればその年のシャインマスカット欲は充分満たされるので、毎年マストで購入しています。（毎年注文している自治体は微妙に異なりますが、どれも山梨県のものです） 山内マリコさん

どれも、甲斐さんと山内さんが実際に味わい、絶賛する返礼品です。年末のかけこみ納税にも、日々の暮らしの彩りにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。

●しくみ・手続き・価格などの情報は2025年10月現在のものです。返礼品は品切れ、受け付け終了にともない、内容が変更される場合があります。

●場合によっては到着までに日数がかかったり、配送を中止していることがあります。余裕を持ってご注文ください。

●ご注文は各自治体特設サイトや、ふるさと納税ポータルサイトなどからお願いいたします。その際、返礼品の到着日時、その他諸注意などをご確認ください。また、記載のサイズやセット内容以外にもご用意がある場合があります。

●一部地域への配送を受け付けていない場合があります。各サイトの諸注意などをご確認ください。

教えてくれたのは……

甲斐みのりさん

1976年静岡県生まれ。旅や散歩、手土産、クラシック建築やホテル、暮らしなどを主な題材に、書籍や雑誌に執筆。著書に『愛しの純喫茶』（小社）、『たべるたのしみ』『くらすたのしみ』（ともにミルブックス）、『「すきノート」のつくりかた』（PHP研究所）、『歩いて、食べる 京都のおいしい名建築さんぽ』（エクスナレッジ）など多数。

山内マリコさん

1980年生まれ。富山県出身。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。2012年『ここは退屈迎えに来て』で小説家デビュー。これまでに同作と『アズミ・ハルコは行方不明』『あのこは貴族』が映画化されている。その他の著書に『一心同体だった』『逃亡するガール』、エッセイ『きもの再入門』など。小誌『オレンジページ』にて「陽子さんはお元気ですか？」を連載中。