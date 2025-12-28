（久保）every.しずおか 年末スペシャル！津川・鳥海・久保が行く！2026年静岡・大注目スポットツアー！！

（鳥海）久保さん！いま朝6時すぎですけど…

（久保）早いんですよ！きょうはどうしたんですか？

（鳥海）元気すぎません？

（久保）もうね、朝3時に起きてますから！エンジン全開ですよ！！朝早く起きすぎて…化粧が全然のってないんですよ！どうにかしてくださいよ！

（鳥海）でも、トークはのってますよね！！

（久保）あはは、うまいな～！鳥海さんトークいいですね！初めましてなんですけどね。

（久保）きょうはですね、旅のプロ・鳥海さんが2026年静岡で大注目のスポットを案内していただけるということで！

（鳥海）今回わたしが厳選した、大好きな御殿場・小山町エリアの激熱スポットを紹介していきたいと思います！

（津川）新東名がもうしばらくしたら開通しますからね！

日本を代表する"富士山の絶景"が見られる「御殿場・小山エリア」。新東名の全線開通を控え、でにホテルや観光施設が急増していて、いま大注目なのです。中でも激アツな"極上体験"や来年オープンする最新施設を鳥海さんがナビゲートします！

まずは小山町の 「富士スピードウェイホテル」へ日本を代表するサーキット「富士スピードウェイ」の隣に、3年前にオープンしたホテルで世界の名車を展示するミュージアムも併設。世界でも珍しいホテルです。まずは3階のロビーへ。そこにはなんと本物のF1カーが！

（吉川総支配人）ようこそ富士スピードウェイホテルへお越しくださいました。

（久保）めちゃめちゃかっこいいですよ。

（吉川総支配人）これは2023年のF1で実際にレース参戦した車です。

（津川）なかなか本物をこの近さで見れない！！

（久保）見れない！見れない！

（鳥海）ミシュランのホテル版というのができて、それがミュシュランキー。こちらのキーを獲得したということで！

（久保）すごい！！



去年から始まったミシュランキーは新たなホテルの格付けで、2025年は国内の128軒に与えられました。



（鳥海）きょう朝6時に集合した理由は…

（久保）おかしいですよ、この早さ！

（鳥海）ぜひ、久保さん・津川さんに「朝食ビュッフェ」をどうしても食べていただきたい、これもう、すごすぎるということで。

（津川）そんなにすごいんですか？

（吉川総支配人）丁子屋さんのとろろも、大変ご好評いただいております。

（津川）丁子屋さんのとろろがこちらで食べられる！？

（久保）すごくないですか！あの丁子屋さんですよね？お腹ペコペコだし早く行きましょうよ！

その料理を手掛けるのは有名ホテルで経験を積み、静岡愛がスゴすぎる石井総料理長。

（久保）いろいろありますね…ありました、こちらに！丁子屋さんのとろろですよ！料理長にお越しいただきました…料理長よろしくお願いします。なぜ、丁子屋さんのとろろが、こちらで食べれるんですか？

（石井総料理長）静岡の駅前で4年ほどレストランをやっておりまして、丁子屋さんの柴山さんと出会って、自然薯について話す機会がありました。そこから友達になって、このホテルの話をもらったときに、"石井さんをぜひ男にしますよ"ということで、オープンからとろろ汁を出させていただいてます。

（津川）やっぱり特別ですね！

（鳥海）海外のドライバーの方も泊まりにくるから…

（石井総料理長）海外の方もミュージシャンの方も著名人や俳優もいらっしゃるので、勧めさせていただいております。

石井料理長の静岡へのこだわりは半端なく、静岡食材を使ったメニューがずらり！さらに地元の人と野菜まで作っているのです。目移りしてしまう料理をお皿に乗せて、ペシャルな朝食をいただきます！

（久保）鳥海さん！めちゃめちゃ充実してますね？

（鳥海）通常運行で…！

（鳥海）丁子屋さんいただきますが…ぼく初めてなんです！いただきます。おいしい～～！日本人に生まれてよかったと思うような…

（石井総料理長）ごはんも「御殿場こしひかり」の新米。

（鳥海）ごはんもおいしいし、とろろもおいしいし！！

（石井総料理長）自家製の味噌に、焼津産のかつお節で、おいしい味噌汁を作る。それを自然薯をといていくらしいが、さすがにそこは私には作らせてもらえないので、丁子屋で作って送ってもらっている。

と、ここで鳥海さんからある提案が！



（鳥海）リポート女王の本気の食リポを見たい！

（久保）30年近くやってますのでね、食リポのプロといっても過言ではない！！



朝食ビュッフェでは、地元ブランド卵を使用した7種類の卵料理を、いくつでも、作りたてがいただけます。ここから選んだ料理でプロの食リポを披露！！

（鳥海）石井さんにおすすめの卵料理を！！

（石井総料理長）ここに「順さん」って書いてあるが、私の名前が順なので、私のオムライス。

（久保）わたしは、順さんの味を食べてたい！順さんのオムライスいいですか？



鳥海さんは「シューベネディクト」、津川さんは「アボカドトースト」を注文。

（石井総料理長）おまたせいたしました

（久保）まずは2人の本気の食リポをお願いしてもいいですか？まずは津川さん。

（津川）まずは見た目がすごくかわいらしいですよね。たぶん女性なんかみんな好きなんじゃないかな。いただきますね、う～ん！

（久保）いい顔！

（津川）アボカドがクリーミーなのに、ライムの爽やかな感じがおいしいです。

そして、鳥海さんは「ジューベネディクト」

（鳥海）いただきます。エッグベネディクトとも食感が違う。もう少しパンが硬いものを使ってるものが多いが、これはサクサク食感なので、パンよりも具材が引き立つ。

（石井総料理長）外国の方は口の中でクリスプするものが好き。シューの上にクッキー生地とパルメザンをまぜたものをのせて焼いている。

（鳥海）我々まだ食リポに慣れていない2人なので…

（津川）おいしさがなかなか伝わらない…

（久保）いっても、そうですね、7点くらい…

（津川）だいぶ低いですね…



それでは、食リポのプロ・久保さんが職人技を披露！！



（久保）見てくださいみなさん、もうシンプルですよ！順さんのお人柄でしょうかね？

（鳥海）スゴすぎる！いまこの10秒で「やれてないことが…まずここなんだ！」と。

（久保）ケチャップライスで…"見せる！"これも大事。いただきます。

（久保）もういままで食べたことのないオムライス。中がまさにTKG・たまごかけごはんになっているから、お米をかむのを忘れちゃうくらい。

（石井総料理長）実は"飲むオムライス"

（久保）ドリンクみたい。噛まずにスーって入ってくる。

（石井総料理長）朝なので食欲を出すためにカレー粉をふって風味をつけている。

（久保）…だと思ってました！

（石井総料理長）ですよね、すみません先に言っちゃって



＜津川・鳥海が拍手＞

（久保）ありがとうございます

（鳥海）身振り手振りと、トーク

（津川）シェフの思いを語られていた

（石井総料理長）最後わたしのハートまで持っていかれました！

（久保）ははははは

この極上の朝食ビュッフェ、雄大な富士山を眺めながらいただけます！泊まらなくても利用可能なので、朝食のためだけに来る価値ありです

そしてこちらのホテル、部屋も素晴らしいですが、一番の魅力はその眺め。



（津川）これはいい角度ですね

（久保）すご～い！ちょっと待って！レース場がこんなに近くに！！

（津川）これ走っているところを見たら音もスゴイと思いますよ

（久保）目の前ですね。こんな贅沢なシチュエーション、想像してなかったです！



この眺めと迫力は、車好きでなくても大興奮間違いなし！

（鳥海）これ津川さん、ってみたくないですか？

（津川）走れるんですか？

（鳥海）サーキット走行が体験できるところがありますので。

（久保）おもしろそう、いきましょう！



ということで、案内されたのは…



（久保）こちらは？

（吉川総支配人）こちらがプロ仕様のレーシングシミュレーターでございます

（津川）プロ仕様？

（吉川総支配人）実際に、プロの方が練習で使うようなシミュレーターで、300キロ近い体験をすることができます

（久保）ちょっと体験しちゃいます？



富士スピードウェイのコースがリアルに再現され、およそ180種類のレーシングカーで走行可能！まずは津川さんが体験！！

（津川）あっ！フェラーリがある

（久保）フェラーリ出た！！いいんじゃない！フェラーリなんて一生乗れませんよ

（津川）そうですよね！？

（久保・鳥海）GO！

（久保）すごい、メッチャ速い！もうすぐ300キロいきますよ！……キュゥ～～～すごい減速！！ はははは

（津川）あ～～～クラッシュ～

（津川）いや、あのね、おもしろかった

（久保）津川さんの減速ぶりに驚きましたけどね…

（津川）あのね…泊まりたい。これはやりたい！



続いて久保さんも体験！

（久保）軽自動車はないですよね？ランボルギーニ乗ってみよかな

（津川・鳥海）3・2・1GO！（久保）いや～ちょっと待って！待って！待って！！

（久保）ハンドルが動かないの！なんでハンドルが動かないの？ハンドルが…反対だった、ごめんなさい

（津川） （爆笑）



（久保）もう一回、仕切り直していきます。ゴー！！これで大丈夫ですよ。300キロいくぞ！！！ひゃ～～～～助けて！助けて！（クラッシュ）…もう大丈夫です

（津川・鳥海） （爆笑）

（久保）これはね、とても難しいです。笑ってますけど、やってみてください、みなさん！！

富士スピードウェイ周辺は、一帯を複合リゾートシティにする「富士モーターフォレスト・プロジェクト」が進行中で、開発が進んでいます。その玄関口となるのが「ウエルカムセンター」。

ここで今、期間限定で"未来の車"が特別展示されています。



（久保）これまさに、未来の車ですよね！？

（案内:佐藤さん）先月まで、ジャパンモビリティーショーでトヨタグループが展示していたコンセプトカーです



「ジャパンモビリティショー」は「未来のモビリティ社会」をテーマに、世界から100万人以上が訪れた大注目のイベントで、そこで展示された世界に1台だけの車が静岡に上陸したのです。。奥に進むと、SF映画に出てきそうな"近未来型"の車が！



（案内:佐藤さん）レクサスのLSコンセプト

（久保）デザインもすごいですよね。窓も見たことない！？こんな車が未来に走るんですかね？

（津川）タイヤが多いんですか！？

（案内:佐藤さん）後輪が4輪なので、6輪の車になります。



（久保）中って見せてもらえるんですかね？

（案内:佐藤さん）では、特別に…

（久保）やだ！この開き方！！SF映画ですよ！ちょっと、座席が向かい合ってる。これって回転する？

（案内:佐藤さん）そうです、回転するんです。

（久保）すごく広い！めちゃくちゃ広いです！！

（津川）これは、VIPの方を乗せるときにいい。

（鳥海）静岡のVIP久保さん

（津川）女王に乗ってもらうために、我々が運転します！

（久保）これが乗れるように、さらに頑張ります！！



さらに奥へ進むと、ただならぬオーラを放つ車が！



（案内:佐藤さん）センチュリーコンセプトです



トヨタの最高級車センチュリーですが、これまでの常識を覆す驚きの仕掛けが！！それは！？

＜ドアが開く＞

（久保）やだ！開いた！どうなってるのこれ！？やだ！両側開いたよ！！

（鳥海）ちょっとおもしろいですよね

（久保）ドアの開き方が、ほんとにいままでの車じゃない

（鳥海）レッドカーペットなんか、これで降りてきたらカッコいいでしょうね。

（久保）色も赤いし… このために赤い服を選んできたんです。これを手に入れようと思って。これは見るだけでも価値ありですね。

そして、このエリアに、来年、さらなる新施設が誕生しますそれが「（仮称）おおみかテラス」

（久保）ちょっと急にヘルメットをかぶってくださいって言われたんですけど。どうしたんですか？



（鳥海）実は工事中の場所に入っていますが、来年の春オープン予定の「（仮称）おおみかテラス」という新スポットで、間違いなく2026年の注目スポットになるんですが、われわれメディア初公開で、特別に見せていただけるということで、渡辺さんにご案内いただきます。

（案内:渡辺さん）よろしくお願いします。こちらの施設は 「食・癒・泊」をテーマにした複合商業施設です。富士山を目の前にして「グルメ・天然温泉・ホテル」全てをそろえた贅沢な施設となっています。



まだ建設中ですが、どんな施設ができるのか見せてもらいました。

（久保）いろいろなお店が入るんですか？

（案内:渡辺さん）こちらにはレストランを中心に5店舗、来年の5月末オープン予定です。最終的には8店舗まで。

（久保）ここは開けてますけど

（案内:渡辺さん）ちょうどいま富士山をバックにしている状態です。富士山が真正面に。

（久保）どんな飲食店が入るんですか？

（案内:渡辺さん）カフェ・中華料理・マグロ料理を中心とした海鮮を予定しています

（津川）海外から来た方も喜んでもらえそうですね。

（鳥海）実はきょう特別に、その中の1軒だけ、渡辺さんから発表していただけるということで！

（案内:渡辺さん）東京の人気ベーカリー「トラスパレンテ」さんです！

「トラスパレンテ」は東京・中目黒に本店を構え13店舗を展開する人気ベーカリー！



（案内:渡辺さん）「トラスパレンテ」社長の森さんにお越しいただきました

（津川）東京から、わざわざ！？

（森社長）みなさんに食べていただきたくて、朝一番に焼いて持ってきました。

（久保）鳥海さん、持ってますね！本当にうれしい！ありがたいです！！

（森社長）きょう持ってきたのは「パンスイス」というパンで、中がピスタチオとレモンになっているんですけど、クロワッサン生地で、層が外側にあって、カリカリといた食感で変わっているパン。一番人気ですので！

（久保）持った感じもカリカリしてるのわかる！中もパンパン！！ （食べて…サクッ）もう生地がサクサク！生地の甘さとピスタチオのピスタチオのクリームの相性が抜群です！ホントにおいしい！！

さらに、ここにオープンする新店舗限定の商品を試作中ということで、特別に持ってきてもらいました。

（久保）ちょっとこれすごくないですか！

（森社長）クロワッサンのサンドイッチですが、この土地の野菜やハムを使わせていただいて考案しております。

（久保）いただきますね！生ハムとトマト、トマトが新鮮生ハムの塩っけが、クロワッサンと合いますね…絶品！

（森社長）なるべく地元の野菜やお肉を使って作りたいので…もしアドバイスがあれば！！

（久保）馬肉とかおいしところがある。馬肉をクロワッサンで包むなんてありえないじゃないですか！そこをやっちゃうとか！所ジョージさんも愛したお店があるんです！

（久保）馬なんなら"久保ひとみコラボ"なんてやってもいいですけどね！



こちらのおおみかテラス、トラスパレンテを含め5店舗が来年5月末に先行オープンの予定です。

盛り上がりを見せる「御殿場・小山エリア」その中心的存在の御殿場アウトレットも25周年。実はここにも"未来を感じる"驚きのサービスが！

（鳥海）こちらになります！

（津川）こちらは？

（鳥海）「空飛ぶクルマ」で、未来の移動手段なんですが、近い将来乗ることができるということで。初めてですか見るの？

（久保）初めて見た！！

未来の移動手段「空飛ぶ車」が、早ければ2028年に、ここで運用が始まるのです。

（案内:土山さん）こちら2人乗りの機体になっていて、電動で垂直に離着陸できる小型の機体。自立飛行をコンセプトにしているので、パイロットなしで飛べるのが特徴。

（久保）パイロットがいないので、カップルだったら2人だけの空間になるわけですよね、そうなったら鳥海さん！！

（鳥海）僕はここでプロポーズしたらいい？

（久保）そうですよ、ここでプロポーズしてください！！

（鳥海）もしだめって言われたら、そのあとどうしたらいい？

（津川）飛ぶ前に、1回リハーサルしてからやったらいいじゃないですか。

（津川）実用化されるとどんなサービスになる？

（案内:土山さん）富士山を空から楽しんでもらうような遊覧サービス。そういったエンターテイメント的な活用がこちらの機体でしたらできるのではないかと。

国への申請の関係で今回は飛ぶことが出来ませんでしたが、特別に機内へ入らせてもらいました。



（久保）おお～！！ 思ったより広いかも！

（鳥海）広いですかね

（久保）どうです？

（鳥海）ラブラブな。

（久保）も～！ 鳥ちゃんひとみしあわせ！！

（鳥海）ははは！！

（久保）ゆったりしてません？

（鳥海）景色見るのに最高の感じでね。

（久保）これ絶対成功しますよ！鳥海さん！！

（鳥海）だから、あと花束どこに隠せばいいのか。

（久保）胸ポケットから！

（鳥海）指輪か！指輪を隠しておいて…

（久保）そうですね！いやぁ～鳥ちゃん！！指輪は月収の3倍ね！