東京宝塚劇場の宙組公演、29日から再開 主要な出演者が体調不良でXmasから休演 水美舞斗の一部復帰も伝える
宝塚歌劇団は28日、公式サイトを通じ、宙組を東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』をあす29日から再開すると発表した。
「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』は、主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、12月25日（木）から12月28日（日）までの公演を中止させていただきましたが、12月29日（月）より公演を再開いたします」と報告。
その上で「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、大変ご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」とつづった。
あわせて「休演者の一部復帰」も発表。「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』を休演しておりました水美舞斗は、12月29日（月）13時30分公演より『PRINCE OF LEGEND』を復帰、『BAYSIDE STAR』を一部復帰いたします」と伝えた。
