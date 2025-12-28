King & Prince¡ß 50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¸ø³«¡ª¡ÖÄº¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¶Ê¡×¡Ö¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍ¡×¤ÎÀ¼
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤Ç¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢King & Prince ¡ß 50TA¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤¬King ¡õ Prince¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing & Prince ¡ß 50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë²¦»ÒÍÍÉ÷°áÁõ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¢£King & Prince ¡ß 50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¤Î3¿Í¤Ç²Î¤¦¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×
King & Prince¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢50TA¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾µÁ¡Ë¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince ¡ß 50TA¡Ø´õË¾¤ÎµÖ¡Ù¤òYouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²Î»ì¤Î°ìÀá¤Ë¤¢¤ë¡Ôº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö3¿Í¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¤À¡ª¡×¡Ö¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¶Ê¡×¡Ö¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡ÖÄº¤¤Þ¤¹¡×¡ÖM¥¹¥Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹É÷¤ËÊÖ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£Æ°²è¡§King & Prince ¡ß 50TA¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×
¤Ê¤ª¡¢King ¡õ Prince ¡ß 50TA¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¸ø³«´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î20Æü22:00¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£