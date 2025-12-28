【紅白リハ】純烈・後上翔太、元AKB48横山由依との結婚式の思い出 互いの元メンバー集結で「メドレーが始まった」
■『第75回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）
8回目の出場となる純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が、報道陣の取材に応じた。本番では「いい湯だな(ビバノン・ロック)」を歌唱する。
【全身ショット】ラフな私服姿で笑顔輝く純烈
デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」は、ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となった。この歌を、純烈がリスペクトを込めてパフォーマンス。中継リポーターには、お笑いコンビ・タイムマシーン3号が決定。どこの温泉地からの生中継かは明かされず、大みそかの湯けむり生中継で明らかになる。
取材会では、昨年12月に元AKB48の横山由依と結婚し、今年結婚式を挙げたという後上の話題に。後上は「今年の夏に。大人数ではなかったですけど、お互いの元メンバーが集まったりして。純烈も岩永さんが舞台で来れなかったんですけど、オリジナルメンバーの6人がそろったりして」と振り返る。
酒井は「メドレーで『星降る街角』や『恋するフォーチュンクッキー』を歌ってみたいな」と思い出を語ると、後上も笑顔で「その時の動画は門外不出の宝物として参加者の携帯に入っています」と声を弾ませていた。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）、放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
