真田ナオキが、2026年3月18日にライブDVD『真田ナオキ 2025秋の奏で』をリリースすることを発表した。さらに、1月5日にYouTube生配信＜新春 ONLINE Talk Live＞を緊急開催することも発表された。

3月に発売されるDVDは、2025年10月13日に東京・浅草公会堂にて開催されたコンサートの模様を収録したもの。特典映像として真田ナオキへのインタビューも収録される。

そして、1月5日12時には＜新春 ONLINE Talk Live＞が開催されるだ。これは元日に発売される初のベストアルバム『真田ナオキの世界3 〜THE BEST〜』の発売を記念して行われるもの。当日はYouTubeにて、アルバムへの想いや新年の抱負を語るほか、チャット機能を通じてファンとリアルタイムで交流する予定だという。さらに、真田ナオキから重大発表もあるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』 2026年1月1日（木・祝）発売

TECE-3772 / 定価：\3,300（税込）/ アルバムCD ▼収録内容

1.恵比寿 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

2.れい子 作詞・作曲：吉幾三 編曲：南郷達也

3.HAMAでダンスを 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

4.本気（マジ）で惚れた 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

5.雨よあいつは 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

6.渋谷で・・・どう？ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

7.月の舟 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

8.酔えねぇよ！ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

9.友達（ダチ）の彼女が 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

10.酔いのブルース 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

11.姉ちゃんへ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美

12.２４６ 作詞・作曲：吉幾三 編曲：矢野立美 ◆DVD「真田ナオキ 2025秋の奏で」発売記念 ネットサイン会

テイチクオンラインショップにて、「真田ナオキ 2025秋の奏で」ネットサイン会対象商品をご予約（ご購入）いただくと、特製ポストカード にご希望の宛名を入れてプレゼントいたします。イベント当日は、真田ナオキがお客様のお名前を読み上げながらサインとコメントを紹介する模様を、下記の日程でテイチクの公式YouTubeチャンネルで生配信いたします。（アーカイブも1週間残りますので、リアルタイムで見られない方もあとからご覧いただけます。）注意事項をご確認の上、皆様のご参加をお待ちしております。 ・開催日時：2026年1月13日（火）

［1回目］12:00〜

［2回目］16:00〜

配信時間はあくまでも予定の為、前後する場合がございます。予めご了承ください。

・視聴方法

当日は下記YouTubeチャンネルにてイベントの模様を生配信いたします。

TEICHIKU RECORDSチャンネル：https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams

・販売期間

2025年12月28日（日）15:00 〜 2026年1月7日（水）23:59

・販売ページ（テイチクオンラインショップ）

［1回目］https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002P3W

［2回目］https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002P3X

◾️ライブDVD『真田ナオキ 2025秋の奏で』 2026年3月18日（水）リリース

TEBE-55353 / \5,500（税込）/ DVD