Chara（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/28】アーティストのCharaが12月27日、自身のInstagramを更新。娘でモデルのSUMIREと息子で俳優の佐藤緋美との家族写真を公開し、反響が寄せられている。

【写真】57歳歌手「久しぶりの家族写真」娘＆息子とのクリスマスショット

◆Chara、家族写真を公開


Charaは「久しぶりの家族写真25日のやつ」とつづり、カメラマンの岩澤高雄氏（＠takaoiwasawa）が撮影した親子ショットを投稿。クリスマスツリーの前でカメラから視線をずらしたCharaを真ん中に、腕を組み笑顔でサンタ帽をかぶる佐藤と笑みを浮かべるSUMIREの仲の良い姿が公開されている。

◆Charaの投稿に反響


この投稿に「貴重な1枚」「最高の家族」「素敵な家族写真」「笑顔に癒やされる」「絵になるショット」などとコメントが集まっている。

Charaは1995年に浅野忠信と結婚し、長女のSUMIREと長男の緋美が誕生。浅野とは2009年に離婚した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】