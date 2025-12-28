Chara、娘・SUMIRE＆息子・佐藤緋美とのクリスマス家族ショット公開「貴重な1枚」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/12/28】アーティストのCharaが12月27日、自身のInstagramを更新。娘でモデルのSUMIREと息子で俳優の佐藤緋美との家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】57歳歌手「久しぶりの家族写真」娘＆息子とのクリスマスショット
Charaは「久しぶりの家族写真25日のやつ」とつづり、カメラマンの岩澤高雄氏（＠takaoiwasawa）が撮影した親子ショットを投稿。クリスマスツリーの前でカメラから視線をずらしたCharaを真ん中に、腕を組み笑顔でサンタ帽をかぶる佐藤と笑みを浮かべるSUMIREの仲の良い姿が公開されている。
この投稿に「貴重な1枚」「最高の家族」「素敵な家族写真」「笑顔に癒やされる」「絵になるショット」などとコメントが集まっている。
Charaは1995年に浅野忠信と結婚し、長女のSUMIREと長男の緋美が誕生。浅野とは2009年に離婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
