ExWHYZ¡¢DONGROSSO¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤ò´°Á´ÂÎ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£3¼þÇ¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¥é¥¤¥Ö´°¿ë
ExWHYZ¤¬¡¢ºòÆü12·î27Æü¤ËÅìµþ Kanadevia Hall¤Ë¤Æ3¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ïcross-dominance by Ryo¡ÆLEFTY¡ÇMiyata¤ò·Þ¤¨¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¥£¤Ê¥¸¥ã¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢Á´¿È¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤ò¸Ç¤á¤¿ExWHYZ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¢¶Ê¡ÖDarling¡×¤ä¡ÖAs you wish¡×¤ÎÈäÏª¤ò·Ð¤Æ¡¢MC¤Ç¤Ïmaho¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á3¼þÇ¯¤òëð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤¤Êý¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î·Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤±¤É¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´ñÀ×¤À¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯¡¹»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬Á´¤Æ¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£cross-dominance¤¬³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Öpresent [ExWHYZ Ver.]¡×¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖiD¡×¡ÖSHOWTIME¡×¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¶Ê¤â¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼(¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î)¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤â1ÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤¿¡£
ExWHYZ¤Ècross-dominance¤Î½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î¤Î¡ãSAKURA MUSIC FES¡ä¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖObsession¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇËÜÊÔ¤Ï¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢feat.»²²Ã¤·¤¿DONGROSSO(MONDOGROSSOÂçÂô¿°ì+¤É¤ó¤°¤ê¤º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È)¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤ËMusic Video¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿NAI NAI Friends¤âÅÐ¾ì¡¢ÁíÀª15Ì¾¤ÇºÆ¤Ó¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤òÈäÏª¡¢¥é¥¤¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÂçËºÇ¯²ñ¤ËÁê±þ¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤·¤¿¡ÖWide Open Tour¡×¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºë¶Ì¸ø±é¡¢mayu°Ê³°¤Î3Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä¹Ìî¡¢¶âÂô¤ÇºÆÅÙ4Ì¾¤Ë¤Æ3·î¤Ë¡ãExWHYZ REVENGE TOUR ¡ÆWide Open Again¡Ç ¡ä¤Î³«ºÅ¡¢4·î1Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Ç°´ê¤Ç¤¢¤ê¡¢EMPiRE»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãExWHYZ LIVE ¡ÆGIVE YOU MY WORD¡Ç¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËKanadevia Hall (µìTOKYO DOME CITY HALL)
½Ð±é¡§
ExWHYZ
cross-dominance by Ryo¡ÆLEFTY¡ÇMiyata
M0 Jam Session
M1 DON¡ÇT CRY
M2 FIRST STEP
MC
M3 Darling
M4 Walk this way
M5 ANSWER
M6 There¡Çs no limits
M7 goodbye
M8 As you wish
M9 SHOWTIME
MC
M10 present [ExWHYZ Ver.]
M11 ¥É¥é¥Þ
M12 NOT SORRY
M13 Unknown Sense
M14 iD
M15 Our Song
MC
M16 ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È
M17 Obsession
Encore
M18 DON¡ÇT CRY w/ DONGROSSO & NAI NAI Friends(¥À¥ó¥µ¡¼)
MC
M19 STAY WITH Me
¢£¡ãExWHYZ REVENGE TOUR ¡ÆWide Open Again¡Ç¡ä
2026Ç¯3·î1Æü(Æü) HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3[ºë¶Ì]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯3·î8Æü(Æü)Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX[Ä¹Ìî]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¶âÂôRED SUN
OPEN 17:15 / START 18:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610
¢£¡ãExWHYZ LIVE ¡ÆGIVE YOU MY WORD¡Ç¡ä
2026Ç¯ 4·î1Æü(¿å)·ÃÈæ¼÷LIQUDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612
¢£¡ãExWHYZ in th UK Tour¡ä
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë - The Fleece¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë - The Kings Arms¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë - The Underworld¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
OPEN 18:30 / START 19:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/61678
EN PAGE¡§https://www.wack.jp/posts/58135213
◾️2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDON¡ÇT CRY / ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/ExWHYZ_DC_ec
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¼ýÏ¿¶Ê¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
M-1¡¡DON¡ÇT CRY / ExWHYZ feat. DONGROSSO
M-2¡¡¥ê¥°¥ì¥Ã¥È
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-89619
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ>
ExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex Vol.1¡Ç
2025.04.05 Spotify O-EAST
xYZ
D.Y.D
Unknown Sense
ANSWER [¥á¥É¥ì¡¼]
Des Speaching [¥á¥É¥ì¡¼]
Îº [¥á¥É¥ì¡¼]
¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à [¥á¥É¥ì¡¼]
Obsession [¥á¥É¥ì¡¼]
SHOWTIME
Day After Day (¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¥«¥Ð¡¼)
Wanna Dance
Our Song
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¼ýÏ¿(½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
Bonus Contents
DON¡ÇT CRY [Behind The Scenes]
¢¡DVDÈ×[CD+DVD]
¡ï5,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-80632
¡¦DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
ExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex Vol.1¡Ç
2025.04.05 Spotify O-EAST
xYZ
D.Y.D
Unknown Sense
ANSWER [¥á¥É¥ì¡¼]
Des Speaching [¥á¥É¥ì¡¼]
Îº [¥á¥É¥ì¡¼]
¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à [¥á¥É¥ì¡¼]
Obsession [¥á¥É¥ì¡¼]
SHOWTIME
Day After Day (¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¥«¥Ð¡¼)
Wanna Dance
Our Song
¢¡ÄÌ¾ïÈ×[CD]
¡ï1,250¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-80633
¢£¡ãExWHYZ TOUR 2025 ¡ÆWide Open¡Ç¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
12.20¡ÊÅÚ¡ËGORILLA HALL OSAKA[Âçºå]
OPEN 16:00 / START 17:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551
