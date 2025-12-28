大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に初出場する７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでリハーサルに参加した。

ＨＡＮＡはデビュー曲「ＲＯＳＥ」を披露する。ＨＡＮＡのプロデューサーを務める歌手のちゃんみなは、７人の歌唱直後に登場する予定。恩師へのバトンリレーも見どころとなっている。

リハーサルを終えたＫＯＨＡＲＵは「ＲＯＳＥ」について「デビュー曲で大事な曲なので、この１年頑張ってきた姿をを見せられればいいなと思います」と意気込んだ。

ステージでは、ＨＡＮＡの後に、プロデューサーのちゃんみなが歌唱予定。ＭＯＭＯＫＡは「プロデューサーであり、恩師であり、本当に尊敬するちゃんみなさんと同じステージに立てることがうれしい。（歌唱順が）前後でビックリしたんですけど、ちゃんみなさんのため、皆さんのためにも頑張って歌おうと思います」と意気込んだ。

４月にデビューし、一気に紅白まで駆け上がった７人。今年の一文字を聞かれると、全員で声を合わせて「花」と回答。ＮＡＯＫＯは「花はつぼみから咲く一歩が大変。１年の締めくくりが紅白。大輪を咲かすということで、頑張りたいなと思います」とうなずいた。