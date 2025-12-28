¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡ÖM-1¡×²¦¼Ô¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë·ï¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£Ã¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×²¦¼Ô¤Î¡È¹±Îã¡É»Å»ö¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÀî²È¡×¤Ï26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Î¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²ÈÖÁÈ¡É¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ä¤Ï¡Öµ¢¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÎ¤Î·Ý¿Í¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÕ»¤Ó¤òÇä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÎéÆó¤â¡Ö³Í¤ì¤¿¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ë¿Í´Ö¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡£³Í¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Ä¤é¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È¹¤Ï¡Ö¤¢¤È¼¡¤ÎÆü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ý¿Í¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤·¡£¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó?¤¢¤ó¤Ê¤Î¡¢Ã¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤è¡£¿²ÉÔÂ¤Ç¤µ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤Ãæ¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë²¶¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡£¡ÈºòÆü¡ØM-1¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤ò¤ä¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥Ä¤¬¿·ºîÌ¡ºÍ¤ò!¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¡¢¤â¤é¤¦¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£