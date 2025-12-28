À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç¡Ö¤ªÊ²¤¾å¤²¡×¡¡¤ª»¥¤ò±ê¤ËÊÖ¤·¸æÍø±×¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç28Æü¡¢1Ç¯´Ö¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤ª»¥¤òÇ³¤ä¤·¡¢¸æÍø±×¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÇ¼¤á»¥¤ªÊ²¤¾å¤²¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆÉ·Ð¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢»³Éú»Ñ¤ÎÁÎÎ·15¿Í¤Û¤É¤¬¤ª»¥Ìó3ËüËç¤ò²ÐÃì¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅê¤²Æþ¤ì¤¿¡£»²ÇÒ¼Ô¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ç³¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¿·¾¡»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÂº¤ÎÉÔÆ°ÌÀ²¦¤ÎÊ¬¿È¤È¤µ¤ì¤ë¤ª»¥¤ò¡ÖÃÒ·Å¤Î²Ð±ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ê¤ËÊÖ¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Î²Ã¸î¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤òÉ½¤¹¹Ô»ö¡£
¡¡ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤«¤é½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Î½÷À¡Ê73¡Ë¤Ï¡Ö¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤¿¡×¡£ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î¾®³Ø2Ç¯À¸¡Ê7¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï½¬¤¤»ö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£