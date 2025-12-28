¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛHANA¡¡¡È»Õ¾¢¡É¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤Î¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¡Ö½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô7¿Í¤Ç·ëÀ®¡£4·îÈ¯É½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤¬3¥«·î¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¤â¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDrop¡×¤È¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¡ÖBurning¡¡Flower¡×¤Î4¶Ê¤¬1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡ÖROSE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡KOHARU¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ØROSE¡Ù¤ÏÂçÀÚ¤ÊHANA¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â¹ÈÇò¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»ÕÄï¡É¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£MOMOKA¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÂº·É¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«Á°¸å¤È¤Ï¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È²¸»Õ¡É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£