¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄ¤¬ÍÇÏµÇ°¤ÎÄ¶Ä¾Á°Í½ÁÛ¡ª¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸¡Ö9¡×¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òËÜÌ¿¤Ë»ØÌ¾
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬28Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¾ì¤·¥é¥¸¥ª¸ø³«¼ýÏ¿¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇÏ¼ç¤Ç¤â¤¢¤ëÌøÅÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯Ãæ±û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ÖÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò²÷Áö¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£ÍÇÏµÇ°Á°¤Î¼ýÏ¿¤Ë¡ÖÍÇÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶½Ê³¡£ËÜÌ¿¾ì¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÆÃ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È5ÏÈ9ÈÖ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤ë¡£ÃæÃÊ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Îº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°È¾å¡¦¸Íºêµ³¼ê¤ÎÁö¤ê¤â¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£¡ÖÃæ»³¡Ê¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤âÆÀ°Õ¤ä¤·¡¢Íè¤½¤¦¤ä¤Ê¡¼¡×¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£