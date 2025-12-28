Ãæ»³½¨À¬¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬¥²¥¹¥È»þ¤Î¡É¾×·â¤ÎÂÖÅÙ¡É¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Î¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×È¯¸À¤Î¸åÆüÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
07Ç¯¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¡¦¥Î¡¼¥È¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ»³¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤é¤¸¤«¤ë¥Ã¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÂÖÅÙ¤ä²óÅú¤òÏ¢È¯¡£ÍâÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡ÖÂô¿¬¤µ¤ó¤Í¡¢¸å¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¡ØÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸åÆüÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£À¸°Õµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤ä¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¡£²¶¤é¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏµÕ¤Ê¤Î¤è¡£¡È³°À¸°Õµ¤¡¢Ãæ¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡£¤³¤ì¤¬80Ç¯Âå90Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤´¤¯°ìÉô¡£À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥ë¡£¾ì³°¡£¤³¤ì¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¡Ø¤ªÁ°¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¼«Ê¬¤È¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¶¤È¡¢2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÎÏÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂô¿¬¤ÎÁûÆ°Á°Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£