ÀîºêËãÀ¤¡¢ºÊ¤ÈÃÙ¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÊó¹ð¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âµÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤º¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¡ÖÃÙ¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¥ï¥ó¥ï¥ó¡£ºòÆü¤Ï¤ä¤Ã¤È2¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÇÀÖºä¤Ë¤¢¤ëò¿ ÀÖ¿Ý¤Ï¤Ê¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤È¿©»ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¸Î¤Ê¤éºÊ¤Ï°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âµÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤ºÇ¯Æâ¤Î±Ä¶È¤â½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÆü¤¬²æ¡¹¤ÎÃÙ¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊºÊ¤òÏ«¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿É×ÉØÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºòÆü¤Ï½é¤á¤Æ²¶Ã£¤Î·ëº§»ØÎØ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÃå¤±¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÉáÃÊ¤ªÅ¹¤ÇÎÁÍý¤äÀö¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»ØÎØ¤ÏÃå¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºòÆü¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×