真田ナオキが、2026年3月18日にライブDVD『真田ナオキ 2025秋の奏で』をリリースする。

今作は、2025年10月13日に東京 浅草公会堂にて開催されたコンサートの模様を収録したもの。特典映像として真田へのインタビューも収録されており、当日の熱狂と感動を余すところなく堪能できる1枚となっている。

今作の発売を記念し、1月13日にネットサイン会の開催が決定。テイチクオンラインショップにて今作のネットサイン会対象商品を予約（購入）すると、希望の宛名を入れた特製ポストカードがプレゼントされる。イベント当日は、真田が購入者の名前を読み上げながらサインとコメントを紹介する模様がテイチクの公式YouTubeチャンネルで生配信され、配信後1週間はアーカイブも視聴可能だ。

さらに、1月5日12時よりYouTube生配信『新春 ONLINE Talk Live』を緊急開催することも発表された。本配信は、元日に発売される初のベストアルバム『真田ナオキの世界3 ～THE BEST～』の発売を記念して行われるもの。当日はアルバムへの想いや新年の抱負を語るほか、チャット機能を通じてファンとリアルタイムで交流する予定だ。さらに、真田からの重大発表も行われるという。

（文＝リアルサウンド編集部）