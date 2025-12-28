「両親に似てる」丸山桂里奈、“よく喧嘩する”娘＆イケメン夫との休日ショット！「アスリートのDNA」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは12月28日、自身のInstagramを更新。娘と夫との休日ショットを披露しました。
【写真】丸山桂里奈、娘＆イケメン夫との休日ショット！
「ご両親のDNAをしっかり受け継いでますね」丸山さんは「毎日娘とゆっくりできる、幸せ」「よく喧嘩するけど可愛いし、なんでも全部やりたくて自分で自分でが口癖で、可愛いし、結果全て可愛い」とつづり、12枚の写真を投稿。休日に娘と夫・本並健治さんと公園で遊ぶ様子を披露しています。本並さんと娘が手をつないで階段を下りている、ほほ笑ましい親子ショットですが、丸山さんは帽子をかぶってサングラスをかけた夫を「ところで、まじ本並さん公園にいるとより怪しい、、、」とも……。さらに、「#ぷくぷく #パパ大好き #すぐパパを探す #可愛さ極まりない #鼻に入れても痛くない」とハッシュタグを添えて娘への愛情を滲ませています。
コメントでは「ぷくぷくちゃんも、嬉しいだろうなぁ」「ぷくぷくちゃんの脚しっかりしてきましたね！ 流石両親に似てる」「年末年始じっくりと、ぷくぷくちゃんの成長を見るのが楽しみですね」「鼻ってWWW」「さすが アスリートのご両親のDNAをしっかり受け継いでますね」「クライマー」との声が寄せられています。
「たくさん思い出作りたいです」25日の投稿では、家族3人で過ごしたクリスマスショットを公開し、「年内のお仕事が今日で無事に終わりました」と仕事納めだったことを報告しました。「年末年始、少しゆっくりできるので家族時間、たくさん思い出作りたいです」とつづり、今回の投稿でも家族でゆっくり過ごす時間に幸せをかみしめている様子だった丸山さん。今後の投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
