カップルで行きたいと思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「大谷海岸」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大谷海岸（気仙沼市）／37票2位にランクインしたのは、気仙沼市にある「大谷海岸」です。「日本一国道の駅に近い海水浴場」として親しまれ、館内の大きな窓からは美しい三陸の海を一望できる絶好のロケーションを誇ります。開放感あふれるデッキでの海風を感じながらの散策は、カップルのムードを盛り上げてくれるはず。地元で獲れた新鮮な海産物を楽しめるグルメも充実しており、特にフカヒレを使ったメニューや地元の海鮮丼は外せません。絶景とグルメを同時に楽しめる、海辺のドライブデートに最適なスポットです。
回答者からは「プロジェクションマッピングで泳ぐ魚が幻想的。海を一望できるデッキで特産のアイスを食べるデートに」（30代男性／滋賀県）、「大谷海岸はすぐ目の前に海が広がっていて、ドライブの途中に寄って夕日を一緒に眺めるのにぴったりだと思ったからです。海の幸を使ったグルメも楽しめそうで、ゆっくり話しながら過ごせそうだと感じました」（30代女性／千葉県）、「『日本一海水浴場に近い道の駅』とも称される、まさに海と恋が出会う場所で、ふたりで訪れれば、潮風とともに心がほどけていくような時間を過ごせるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：あ・ら・伊達な（大崎市）／54票1位に輝いたのは、大崎市にある「あ・ら・伊達な」でした。年間300万人以上が訪れる全国屈指の人気を誇る道の駅です。地元の新鮮な農産物が並ぶ直売所はもちろん、本場北海道以外では珍しい「ロイズ（ROYCE'）」のソフトクリームやチョコレートが楽しめる常設店があり、スイーツ好きのカップルにはたまらない目的地となっています。冬には美しいイルミネーションが点灯することもあり、ロマンチックな雰囲気を演出。充実した施設と活気ある空間で、一日中楽しむことができるデートスポットです。
回答者からは「地元野菜はもちろんですが、お気に入りは、パン屋さんです。ロイズなどもあり少し贅沢なおやつの時間も過ごせます。もう少し先には温泉もありますので、途中に寄るには最適です」（50代女性／愛知県）、「体験型のイベントや特産物のショッピングを一緒に楽しめるため」（30代女性／栃木県）、「道の駅のランキングの常連のイメージがあるので、一度は行ってみたいです。地元食材のラインナップも豊富そうなので、色々買って帰りたいです」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
