お笑いコンビ、博多華丸大吉の博多大吉（54）が、27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。上京後の最初のレギュラー番組で世話になったMCを明かした。

中山秀征がゲスト出演し、大吉は「東京に上京して初めていただいたレギュラーがヒデさんがメインMCの『ラジかるッ』だった」と明かした。

中山は「もうね腕がね、この2人（博多華丸・大吉）も抜群だった。こんなレベルの子たちが売れてないっていう…」と当時の博多華丸・大吉を振り返り、絶賛した。

大吉は「今日はあなたを褒める会です」と恐縮しながら語った。

中山は90年代のお笑い界に「関西VS関東」の風潮があったことを明かし「バチバチだった。なんでそんな風にやってるのかがわからなかった」と当時のピリピリしたお笑い界を語った。

大吉は「実際東京来て、初めてレギュラーでご一緒させていただいたときにヒデさんが最強やと思いました。すごすぎて。うちの先輩にはできねえよこれって」と語った。

さらに大吉は「年末だからいいですよね？」と切り出し「息苦しくて、当時の吉本が。面白いが正義っていう」と関西出身の芸人を中心とするお笑いの風潮にどこか息苦しさも感じていたことを明かした。

中山が「あるじゃない、関西のスタイルっていうか、ある程度の人のスタイルがあったじゃない」と共感すると、大吉は「でも『ラジかるッ』で共演したときに“こっちの方が正しいじゃん”って、本当にガラッと、宗教改革が起こったんです」と中山の番組に助けられたことを語った。

松岡昌宏は「だって、やすりでこすられていたのが急にガーゼでなでてくれるような…」と中山のMCのスタイルを表現した。