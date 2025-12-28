Ãæ»³½¨À¬¡¢MC¤È¤·¤Æ¡Ö²áµî°ìÈÖ¤Î½¤Íå¾ì¡×¤ò¼ÂÌ¾¤È¤È¤â¤Ë¹ðÇò¡Ö¤¢¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿°ìÈÖ¤Î½¤Íå¾ì¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î½¤Íå¾ì¤Ã¤Æ¡ØÊÌ¤Ë¡Ä¡Ù¤Î¤È¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ç¤â¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Õ¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤¢¤ì1°Ì¤À¤í¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ï07Ç¯¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¡¦¥Î¡¼¥È¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ»³¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤é¤¸¤«¤ë¥Ã¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÂÖÅÙ¤ä²óÅú¤òÏ¢È¯¡£ÍâÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡ÖÂô¿¬¤µ¤ó¤Í¡¢¸å¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¡ØÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸åÆüÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£