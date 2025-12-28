宇賀神メグアナ、「とうとうこの日が」同期3ショット公開 田村真子アナと来年1月退社・良原安美アナに寄せ書き贈る「美人三姉妹」
TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。同期の田村真子アナウンサー（29）、2026年1月に同局を退社する良原安美アナウンサー（30）との3ショットを公開した。
【写真】田村真子アナ＆良原安美アナとの同期3ショットを公開した宇賀神メグアナ
「とうとうこの日が来てしまいました…。同期の良原アナの最後の出社日。田村アナと一緒に寄せ書きを作って渡しました」とつづり、花束と色紙を手に持った良原アナと田村アナとの自撮りショットを投稿した。
「入社して約8年。色々なことがありましたが、あみみが同期で本当に心強かったです。
これから会社で会えなくなるのは寂しいけれど…これまでと変わらず、また3人でご飯に行こうね」と良原アナにメッセージを贈った。
この投稿に「素晴らしき同期愛ですね」「皆さんの笑顔がめちゃくちゃ可愛いくて癒されますね」「美人三姉妹だね」「全員かわいいでーす！」といったコメントが寄せられた。
【写真】田村真子アナ＆良原安美アナとの同期3ショットを公開した宇賀神メグアナ
「とうとうこの日が来てしまいました…。同期の良原アナの最後の出社日。田村アナと一緒に寄せ書きを作って渡しました」とつづり、花束と色紙を手に持った良原アナと田村アナとの自撮りショットを投稿した。
これから会社で会えなくなるのは寂しいけれど…これまでと変わらず、また3人でご飯に行こうね」と良原アナにメッセージを贈った。
この投稿に「素晴らしき同期愛ですね」「皆さんの笑顔がめちゃくちゃ可愛いくて癒されますね」「美人三姉妹だね」「全員かわいいでーす！」といったコメントが寄せられた。