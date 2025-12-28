JPFAºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×ÆÈÁöÃæ
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¡ÊJPFA¡Ë¤Ï28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2025Ç¯¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¡¢JPFA¤ÎÁ´²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê27¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á6»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£º£µ¨¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ç17»î¹ç18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J1ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¼¯Åç¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀîÍ§´ð¡Ê26¡Ë¡¢J2ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¿å¸Í¤ÎJ1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿FWÅÏÊÕ¿·ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢J3ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÎÆÊÌÚ¤«¤éMFÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡Ê32¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£