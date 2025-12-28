¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û11Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ìÇµÌÚºä46¡¢Çßß·ÈþÇÈ¡ÖÎÞÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡×´¶¼Õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
ÇµÌÚºä46¤Ï11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÇßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö11Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼³§¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤¯¤é¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Àîùõºù¡Ê22¡Ë¤Ï¡ÖRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÇßß·¤Ï¡Ö6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç10²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë³§¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä·Þ¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢5´üÀ¸¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿û¸¶ºé·î¡Ê20¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡Ê24¡Ë¡¢²ì´îÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ê23¡Ë¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£