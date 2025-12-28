＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール

紅白リハーサルがスタートした。27年ぶり3度目の出場となるTUBEが意気込みを語った。デビュー40周年を記念し、「紅白 夏の王様メドレー」として「シーズン・イン・ザ・サン」などヒット曲を披露する。

ボーカルの前田亘輝（60）は「とにかく季節がアウェーなので。呼ばれたことに驚いているのが正直なところですけど、精いっぱい盛り上げたいと思います」と力を込めた。“夏バンド”とも言われる4人組で、9月に放送されたNHK「SONGS」では93年に初出場した際に夏を意識したTシャツジーパン姿でステージに立ったところ、大御所歌手から一喝されたエピソードも明かしていた。

前田は「怒られたというかね、『紅白ってそんなもんじゃねえぞ』と。名前は言えないですけど、アッコに言われました」と笑わせた。今年の横浜スタジアムのライブには和田が観に来てくれたとも明かし「『すごく良かった』と言ってくだいました」と振り返っていた。

選曲については「NHKさんの方が『季節も何も気にせず真夏にしてください』とおっしゃってくれたので、思い切ってやらせていただきます」と語り「今年も真夏でいいと言うので、そういう格好でいきます。まあ派手ですよ。祭りですから。見てのお楽しみです」と笑った。

角野秀行（60）春畑道哉（59）松本玲二（59）も登壇した。