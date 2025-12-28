巨人リチャードが明かした結婚の裏側

今年結婚を発表した巨人のリチャード内野手と元HKT48の外薗葉月さんが馴れ初めについて語った。外薗さんのYouTubeチャンネルに夫婦で登場。ファンからの質問に答える形でアプローチについて語った。

外薗さんは福岡生まれの26歳。HKT48の第3期生オーディションに合格した。2022年12月にグループを卒業し、その後は「SHOOT THE MOON」で活動している。11月26日に自身のX（旧ツイッター）で婚約したことを発表していた。

その後公開されたYouTubeの動画に夫婦で登場。2人の出会いは知り合いの結婚式。ファンから「奥さんにはどのようにアプローチしたんですか？」という質問に回答。「僕から『ちょっと行きたいところがある』って夜景に誘いました」と照れながら明かした。

これに対し、外薗さんが「告白するつもりだったの？」と問うと、「ちょっとはあった……いや、ちょっとというかね、あった」とリチャード。「人生1回きりだから。なんとかなるっしょってこけたこと考えたことない。思ったらすぐ言ってしまうことが多いんよ。それで失敗することも多いんだけど……思ったことはやらないと。我慢できない。白か黒かはっきりさせたい……何の話してたんだっけ」と脱線して笑っていた。

他にも「奥さんのどんなところに惚れましたか？」という質問にも回答。「惚れていません」とジョークを飛ばし、外薗さんに頭を叩かれる仲睦まじい様子も見せた。その後、「一目惚れだよね。付き合って、時間が経つにつれて、僕を支えてくれるところに惚れました」と語ると、外薗さんは「真面目ですね」と突っ込んでいた。（Full-Count編集部）