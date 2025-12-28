彼女の機嫌が悪い…怒ってる彼女をなだめる対処法９パタ−ン
彼女の機嫌が悪いとき、ヘタに振る舞ってしまったせいでさらに怒らせてしまった経験はないでしょうか。そんなときどう対応するのが「正解」なのか、10代から30代の独身男性262名に聞いたアンケートを参考に、「『なんか怒ってる？』とご機嫌ナナメな彼女をなだめる正しい対処法」を紹介します。
【１】「世界で一番君が大事だよ」など、思いやりの言葉を伝える
「愛を伝えて彼女を包み込んであげる」（20代男性）など、大事にされているという安心感を与えて彼女のいらつきを和らげる対処法です。小手先で解消しようとせず、どっしりと受けとめる姿勢が鍵となるでしょう。
【２】「僕にしてほしいことある？」とストレートに要望を聞く
「素直になれない女性なので、最初から質問しちゃいます」（20代男性）というように、あまのじゃくな彼女なら、直球で迫る対処法もいいでしょう。原因が自分にある場合、「先週のデートの遅刻、今でも怒ってるの！」など意外な本音を引き出せるかもしれません。
【３】「今日はゆっくり寝てね」と一晩おき、彼女が冷静になってから理由を尋ねる
「彼女のペースを大切にしたい」（30代男性）というように、一人の時間を作ることでリラックスしてもらう対処法です。ただし、「『放っといて』と言われたから本当に放っておいたら逆ギレされた」（20代男性）というケースもあるので、彼女のタイプを見極めることが重要でしょう。
【４】頭を優しくなでるなど、スキンシップをとって安心させてあげる
「とにかくひたすら抱きしめる」（20代男性）というように、甘え好きな彼女を、直接触れ合うことで癒してあげる対処法です。言葉はなくとも優しく包み込むだけで、イライラが収まる女性は多いようです。
【５】「君の大好きなお花を買ってきた」とプチギフトで愛情表現をする
「プレゼントすれば、単純に喜んでもらえる」（20代男性）というように、嬉しいサプライズで彼女のテンションを上げる対処法です。機嫌が良くなったところで「最近元気がなくて心配だな…」と原因に迫るのもアリでしょう。
【６】「大丈夫？ どこか体調悪い？」と体のケアをする
「体調不良がそもそもの理由って意外と多い」（30代男性）というように、体を気遣うことで、根本原因から解決を図り、彼女の心を落ち着かせる対処法です。生理前は精神的に不安定になる女性もいるので、彼女の月経周期をあらかじめ把握しておくとよいかもしれません。
【７】思わず吹きだすような冗談を言って、彼女を明るい気持ちにさせてあげる
「気分屋な子なので、気持ちをそらすほうが得策」（30代男性）など、笑いで気分転換させる対処法です。つまらないギャグはさらに空気を悪化させるのがオチなので、彼女の不機嫌を吹き飛ばせるほど陽気なキャラになりきるのが鍵になるでしょう。
【８】「ごはん作ってあげるよ」とまずはお腹を満たして落ち着かせる
「大好きなオムライスを作ってあげるとテンションが上がる」（30代男性）など、生理的な欲求を満たすことで女性のご機嫌にアプローチする対処法です。料理が苦手な人は、お手製のホットドリンクなどで彼女のお腹と心を温めてあげるのもよいかもしれません。
【９】「なにかあったの？」と声をかけ、彼女の話にとことん耳を傾ける
「話すだけでスッキリするみたい」（20代男性）というように、女性がちょっとしたことで悩んでいる場合、思いを聞くことでストレス解消を手伝う対処法です。タイミング悪く意見を挟むと「もういい！」と彼女がヘソを曲げる危険があるので、ひたすら聞くことに集中しましょう。
対処法はいろいろですが、「彼女のタイプ」や「今の状況」を見極めることが大切なようです。いざ機嫌が悪くなったときに立ち回るのはたいへんなので、普段から彼女の性格を探るのがポイントでしょう。（水谷ともゑ）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計262名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
