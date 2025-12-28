【リヤド（サウジアラビア）２８日＝勝田成紀】２７日にリヤドで行われたボクシングの大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」を手がけたサウジアラビア総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官（４４）が自身のＸを更新。「２０２６年前半には井上対中谷戦を観戦するために日本を訪れます」と、来年５月に東京ドームで計画される世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のスーパーファイト観戦のために来日する意向を明かした。

井上は２７日、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝に３―０の大差判定勝利。キャリアで初めて２戦連続で最終ラウンドのゴングを聞いたが、自身の史上最多記録を更新する６度目の４団体統一王座防衛に成功。世界戦２７連勝は、単独史上最多記録となった。

中谷はノンタイトル１２回戦でＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝に３―０の判定勝ち。同級転向初戦を飾った。

試合後、井上が「そりゃもう、やりましょうよ」と中谷との対決に意欲。全勝同士の日本人対決実現へ、舞台が整った。

アラルシク長官はＸで、ＰＦＰ（パウンド・フォー・パウンド）ファイター２人とフルラウンドを戦い抜いたピカソとエルナンデスに対し「彼らは並外れた粘り強さを見せ、エリート選手たちを相手に世界舞台にふさわしい実力を示した」と健闘をたたえ、井上と中谷に対し「勝利を心からお祝いします」と祝福した。