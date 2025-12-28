»³·Á¸©Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ16·ï¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬ÁÕ¸ù
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤È¤·»³·Á¸©Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ïº£·î26Æü»þÅÀ¤Ç16·ï¤ÈÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤âÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤È¤·9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Î¸¢¸Â¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤ÇÎÄ½Æ¤ò»È¤Ã¤¿¶î½ü¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï11·î¡¢ÊÆÂô»ÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï16·ï¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñºÇÂ¿¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÈÎÄÍ§²ñ¡¢·Ù»¡¤ÎÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢12·î21Æü»þÅÀ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï2830·ï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï316·ï¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤Ï13·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¼Â»Ü¤Ï¿ÍÅªÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£