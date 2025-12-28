¥Õ¥¸¤¬TBS¤Ø°ÛÎã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ÍÇÏµÇ°¤á¤°¤ëXÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¶É¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬ÎÉ¤¤¥Ý¥¹¥È¡×
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ï28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÇÏµÇ°¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡¦ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏ¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶¥ÇÏX¤Ï27Æü¡¢¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¸ø¼°X¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥³¥³¥íÂÇ¤¿¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ÛÎã¤Î¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢28ÆüÅöÆü¤â¡Ö¤ä¤Ï¤êÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÇÏ·ô¡ª¡ª¡×¡ÖÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâÅìµþ²»³ÚÂâ¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¼çÂê²Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¶É¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Î¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°¤¯¤Ê¤¤¤·¤à¤·¤íÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¶É¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£