¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û½ãÎõ¡¢3¿Í¤Ç½é¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤â¡È»°¡É¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿1Ç¯¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥é¥Õ¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ç¾Ð´éµ±¤¯½ãÎõ
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤¬³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Î¤ò¡¢½ãÎõ¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬·èÄê¡£¤É¤³¤Î²¹ÀôÃÏ¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÅò¤±¤à¤êÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬Ã¦Âà¤·¡¢4·î¤«¤é3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿½ãÎõ¡£3¿Í¤Ç½é¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ò°æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ê¤³¤Î²Î¤ò¡¢²¹ÀôÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤â¡Ø»°¡Ù¤È²óÅú¡£¡Ö3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£3¿Í¤Î½ãÎõ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤òÂçË½¤ì¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
