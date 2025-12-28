(º¸¤«¤é)4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¡¦¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¥Ú¥¢(¼Ì¿¿¡§Ä¹ÅÄÍÎÊ¿/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä)

¡þÂè79²ó Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(28Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)

Âç²ñ4ÆüÌÜ¤Î28Æü¤Ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º£Âç²ñ¤Ç¥Ú¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µ¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤ÈÎÐÀîÂçµ±Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ï¡¢2-0(21-12¡¢21-16)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£1²óÀï¤«¤é3ÀïÂ³¤±¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸µ¡È¥ï¥¿¥¬¥·¡ÉÅÏÊÕÍ¦ÂçÁª¼ê¤ÈÅÄ¸ý¿¿ºÌÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢»³ß·Ä¾µ®Áª¼ê&Á¾º¬²ÆÉ±Áª¼ê¥Ú¥¢¤Ë2-0(21-14¡¢21-12)¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£